Gonçalo Quinaz esteve na passada sexta-feira no programa 'A Tarde é Sua', da TVI, para em conversa com Fátima Lopes voltar a falar publicamente sobre a 'guerra' em tribunal contra Nereira Gallardo - mãe do seu filho Nairon.

Gonçalo, que viu o filho ser registado sem o seu nome quando nasceu, reforça a sua posição e garante que desde que a criança nasceu sempre tentou estar presente na sua vida.

"Não abandonei o meu filho", afirma, lamentando estar impedido há vários anos de ver a criança.

"Quando eu descobri que ela tinha registado o meu filho sem o meu nome, fiquei para morrer", recorda.

Agora, o pequeno Nairon foi 'adotado' pelo atual companheiro de Nereida. Uma decisão do tribunal com a qual Gonçalo não se conforma.

"O meu único sonho neste momento era poder ter um momento com os meus três filhos", revela o antigo jogador de futebol, pai de dois outros rapazes, garantindo que não deixará de lutar para que um dia consiga estar com o menino.

Quinaz nega todas as acusações de que é Alvo por parte de Nereida, nomeadamente aquelas que falam em ameaças e vandalismo, e confessa que estes têm sido anos de grande sofrimento. "Chorei durante muitos anos, muitas noites", diz.

