Nereida Gallardo, conhecida em Portugal por ter namorado com Cristiano Ronaldo, usou as suas redes sociais para nos últimos dias tornar pública a decisão do Tribunal sobre a tutela do seu filho Nairon - fruto da relação com o português Gonçalo Quinaz.

De acordo com as publicações da espanhola, o tribunal terá dado a tutéla do menino ao seu marido - e empresário Carlos Vargas, que conseguiu assim adotar a criança de forma legal.

Através de um comunicado partilhado por Nereida, Carlos Vargas afirma que começou a namorar com a sua agora esposa quando Nairon tinha apenas dois meses de vida.

"Quando comecei a minha relação com ela, o nosso filho Nairon tinha apenas dois meses de vida. Nesse momento o menino usava os apelidos da mãe invertidos (Nereida Alvez Gallardo) e estava assim registado no livro de família", explica.

Em 2015, depois de se casar com Nereida e com a primeira filha do casal a caminho, o empresário decidiu adotar "de forma legal" o menino que até aqui sempre tinha tratado como filho.

Quando Nairon fez cinco anos, Carlos Vargas diz ter sido contactado pela primeira vez por parte do advogado de Gonçalo Quinaz. O jogador manifestava "vontade de ter uma relação com o filho e de chegar a um acordo de custódia".

O não acordo entre as partes terá motivado ameaças e atos de vandalismo por parte do jogador português, denuncia o empresário.

"Tivemos de ler mensagens ameaçadoras e intimidatórias e também dessa forma soubemos que o Sr. Quinaz esteve em Palma de Maiorca entre os dias 8 e 12 de agosto. Alugou um chalet perto de nossa casa e na madrugada de dia 12, os meus dois carros, que estavam estacionados à porta, apareceram com pneus furados, a capota rasgada e todos riscados", denuncia, garantindo que todos estes atos foram reportados à polícia.

Por seu lado Gonçalo Quinaz, importa lembrar, vinha há já alguns anos a tornar publica a sua revolta por estar afastado do filho.

Agora, depois da alegada decisão do tribunal, Nereida e Quinaz trocam farpas nas redes sociais.

Nereida ameaça mostrar as câmaras de sua casa, em palavras dirigidas a Gonçalo Quinaz e à sua mãe, e o jogador responde assim: "Eu seu que pelo estado lamentável desta mão, até dá a sensação que é a mão de um homem. Mas não, não é… é mesmo a mão de uma mulher em super mau estado. Onde mostra também a educação que tem pelo gesto que faz".

[Imagem partilhada na rede social Instagram]© Reprodução Instagram / Nereida Gallardo / Gonçalo Quinaz

Leia Também: Gisela Serrano e 'Pipoca Mais Doce' em troca de farpas no Instagram