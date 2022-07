Guillaume Lalung voltou a sair em defesa de Rita Pereira na mais recente polémica em que a atriz se viu envolvida.

Rita foi acusada de apropriação cultural e alvo de duras críticas pelo facto de ter colocados tranças no cabelo e ter mostrado o novo look enquanto cantava um tema com uma forte mensagem sobre o racismo em Portugal.

Depois de ter saído em defesa da atriz nos comentários de uma recente partilha na qual Rita exibe o penteado, Guillaume Lalung fez nas suas redes sociais um desabafo através do qual revela a sua indignação perante as críticas.

"O facto de ela ter dreadlocks não significa que ela esteja a tentar apropriar-se da cultura, mas sim que ela ama e respeita a cultura e é algo que a mantém fiel a si mesma. Estas coisas devem aproximar-nos", defendeu.

