Guillaume Lalung, namorado de Rita Pereira, parece ter sido alvo de uma queixa-crime por parte de uma internauta que o acusou de difamação. O DJ partilhou o email que recebeu nas redes sociais esta segunda-feira, 13 de janeiro.

A queixosa trata-se de uma mulher que foi exposta no Instagram pelo namorado de Rita Pereira. Essa, cujo nome foi revelado por Guillaume, terá respondido a uma história sua com os seguintes comentários: "tudo é piroso, até os bonecos do carro, desde as casas às roupas" e "bonecos maus".

Após expor a situação, o DJ recebeu um email enviado pela mesma mulher: "Após o seu ato de difamação através da aplicação Instagram na noite de ontem, envio-lhe este e-mail para informar que irei proceder à abertura de uma queixa-crime na Polícia Judiciária contra o senhor devido às declarações falsas e intenção de denegrir a minha imagem e nome perante um público na Internet. Os seus comentários caluniosos nas redes sociais vão ser apresentados e irei contactar um representante para garantir que o processo tem mais probabilidade de sucesso. Não irei permitir que o seu comentário maldoso passe despercebido. Espere por um contacto futuro das autoridades responsáveis".

Ora veja.

© Instagram - Guillaume Lalung

