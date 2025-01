A propósito da polémica em que Guillaume Lalung, namorado de Rita Pereira, se viu envolvido recentemente, depois de ter sido acusado de difamação por uma internauta, uma vez que expos mensagens que recebeu desta no Instagram, Joana Latino comentou o assunto, lamentando o facto de as pessoas darem demasiada relevância ao que se diz nas redes sociais.

"Não basta ameaçar que se vai colocar um processo judicial para isso ter qualquer tipo de validade. Não há aqui calúnia, não há aqui crime nenhum cometido. Ela expressou a sua opinião, ele expressou a opinião dele", notou a comentadora do 'Passadeira Vermelha'.

"Não existe essa coisa do delito de opinião, e isto também é para vocês, meus queridos Anjos. Não é porque alguém tem uma forma de falar sobre nós, que não nos agrada, que isso é crime", atirou.

"Eles passam a vida a dizer: 'há mais do que vocês podem supor'. O quê? Há mais do que o bom sentido de humor da Joana para fazer as pessoas rir sobre uma coisa que correu mal aos Anjos, como corre a tantas outras pessoas, e qual é o stress de fazer disso uma piada?", questionou.

"Agora vivemos num mundo em que a reação é uma ameaça. Se alguém não gosta da nossas calças, do nosso cabelo ou de alguma coisa que nós dissemos, ameaçamos com um processo judicial. Coitada da nossa justiça, que está muito mais preocupada com as mulheres que andam a morrer todos os dias vítimas de violências doméstica do que propriamente sobre o que se passa nas redes sociais", completou.

Recorde-se que em junho do ano passado, os Anjos abriram um processo contra a comediante exigindo uma indemnização de um milhão e 118 mil euros.

