"Este é o ano do grande julgamento: o que oporá os irmãos Rosado, mais conhecidos como Anjos, a Joana Marques, mais conhecida por diabo": foi desta forma que Joana Marques iniciou a rubrica 'Extremamente Desagradável' desta terça-feira, dia 7, na rádio Renascença, na qual faz um paralelo do seu julgamento contra os Anjos com alguns dos casos visados no programa 'A Sentença', da TVI.

"O meu desejo é que chegássemos à sala de audiências e o juiz fosse o doutor Hélder Fráguas. No fundo eu queria que a minha sentença fosse lida pelo meritíssimo da 'Sentença'", disse não contendo o riso.

Recorde-se que em junho do ano passado, a dupla de cantora abriu um processo contra a comediante exigindo uma indemnização de um milhão e 118 mil euros.

Em causa está uma publicação que Joana fez na sua página de Instagram, na qual se podiam ouvir vários momentos dos irmãos a cantarem o Hino Nacional, a 24 de abril de 2022, antes da prova de MotoGP no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

