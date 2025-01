A revista 'Cristina' lançou a sua última edição - fim que foi marcado pela própria Cristina Ferreira nas redes sociais.

Mas não foi a única. Rita Pereira, por exemplo, fez questão de fazer um pequeno balanço acerca deste formato, tendo ela feito parte de algumas capas.

A atriz partilhou um carrossel com várias das sessões fotográficas que fez para a 'Cristina' e escreveu um pequeno texto de agradecimento.

"Não podia deixar passar esta etapa (não gosto de chamar fim a nada) da revista Cristina sem agradecer as capas lindas que fiz. Primeiro sozinha, depois com a Cristina Ferreira e quando o Lonô nasceu, fizemos a capa em família e ficámos com memórias lindas. Obrigada Cristina e tenho a certeza que o próximo projeto será um sucesso".

Ora veja.