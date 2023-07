Mafalda Castro é a grande protagonista da mais recente edição da revista CRISTINA. A comunicadora surge na capa da publicação, que no seu interior dá destaque a uma outra personalidade: Guillaume Lalung

O namorado de Rita Pereira exibe toda a sua sensualidade numa produção fotográfica cujo parte do resultado foi partilhado esta sexta-feira na sua conta oficial de Instagram.

"Ola, Revista CRISTINA. Falámos um pouquinho da minha vida. Obrigado pelo momento", escreveu o DJ.

Entre as várias partilhas que fez, Lalung resolveu destacar as declarações sobre os filhos. "Há coisas em que podemos dizer que somos realmente bons. O Cristiano Ronaldo pode dizer que é uma máquina no futebol. O Jordan no basquete. Eu acho que sou uma máquina a ser pai", referiu em decolações à revista, referindo-se ao filho mais velho, Luan, e ao pequeno Lonô - este último fruto da relação com Rita Pereira.

