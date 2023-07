Cristina Ferreira divulgou esta quinta-feira, 6 de julho, a capa da mais recente edição da revista CRISTINA. Mafalda Castro surge em grande destaque e é apresentada como "a estrela do momento".

"Este é o momento dela. A TVI, o digital, o podcast, as marcas. O reconhecimento através de prémios, as audiências, as salas esgotadas, a proximidade com os fãs. Uma rotina cheia. Cedências e ausências. A rádio que está em stand by. A família que sente a sua falta. E o Rui sempre ao seu lado", declarou Cristina Ferreira ao anunciar a novidade.

A diretora de ficção e entretenimento da TVI quis celebrar "o sucesso" da jovem comunicadora.

"O percurso da Mafalda é uma inspiração para milhares de jovens. Sonham com a moda, com os likes, com as viagens. E a Mafalda mostra ser muito mais. E talento, trabalho e dedicação. É a estrela do momento", completou.

