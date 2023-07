Rita Pereira partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um momento no mínimo ternurento protagonizado pelo filho, o pequeno Lonô, pelo irmão, e pelo pai de ambos, Guillaume Lalung.

"E enquanto eu filmo, o meu filho pede ao pai para me enviar um vídeo do pôr do sol e diz 'a mamã vai adorar isto'. Que maravilha", começa por escrever.

"Perceber que o meu filho sabe que eu adoro o pôr do sol… Só não chorei porque tenho 200 pessoas à minha volta a filmar Morangos", notou ainda, referindo-se à série da TVI 'Morangos com Açúcar', na qual volta a dar vida à personagem de Soraia.

