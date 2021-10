A relação de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata segue de 'vento em popa', é caso para dizer. Na mais recente publicação que a apresentadora da TVI fez na sua conta de Instagram, onde surge no estúdio do programa 'Dois às 10', a mesma foi alvo de uma declaração romântica, embora que curta, do piloto.

"Na mota a pensar em nós", escreveu Pedro em inglês de maneira a completar a legenda da amada onde aparecia apenas um emoji de pensamento.

Note-se que Maria e Pedro namoram desde o ano passado. A relação foi assumida em outubro de 2020 pela comunicadora.

Publicação e comentário feito pelo namorado da apresentadora© Instagram - Maria Botelho Moniz

