Sam Asghari não conseguiu esconder a sua alegria com a decisão do tribunal em suspender Jamie Spears do seu cargo na tutela da cantora.

Sam Asghari mostrou o seu enorme entusiasmo depois do pai de Britney Spears, sua companheira, ter sido suspenso da tutela que exercia sobre a cantora há 13 anos. "Free Britney!", escreveu no Instagram, dando assim força às palavras muitas vezes repetidas pelos fãs ao longo desta batalha em tribunal, onde se pedia a "liberdade" da artista. "Parabéns", acrescentou esta quarta-feira, 29 de setembro. Note-se que a decisão foi tomada esta semana. Jamie, de 69 anos, deixa assim de exercer a tutela, sendo que este cargo passará para John Zabel, de forma temporária, até ao dia 31 de dezembro deste ano. Recorde-se que Britney, de 39 anos, e Asghari, de 27, anunciaram o seu noivado no passado dia 12 de setembro. Ou seja, tudo parece estar finalmente a compor-se para a celebridade. Leia Também: Britney Spears "desmanchou-se em lágrimas" com decisão do tribunal