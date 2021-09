Britney Spears não conseguiu conter a sua emoção quando soube que o pai, Jamie Spears, foi suspenso da tutela que exercia sobre a cantora há 13 anos e contra a qual a artista travou uma batalha intensa em tribunal.

"A Britney desmanchou-se em lágrimas ao ouvir a decisão do juiz", disse uma fonte ao Page Six.

"Por muito tempo, ela pensava que nunca iria ver o dia em que o controlo do pai sobre cada aspeto da sua vida iria terminar, mas finalmente aconteceu", sublinhou.

"Ela está em choque e sem palavras, mas literalmente a pular de alegria. Não sentia assim uma alegria há 13 anos", completa a fonte.

Recorde-se que a juíza Judge Brenda Penny do Supremo de Los Angeles decidiu aquilo que considerava ser do "melhor interesse" de Britney, suspendendo Jamie, de 69 anos, do acordo legal estabelecido em 2008, depois da artista ter passado por graves problemas.

