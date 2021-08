Sandro Lima morreu. A morte do jovem de 24 anos, que lutava contra uma leucemia, está a ser sentida por amigos e familiares mais próximos. Filipa Carneiro, namorada de Sandro, já reagiu ao seu falecimento através de uma homenagem que lhe fez na sua conta de Instagram.

"Onde eu for vai estar sempre uma parte de ti. Nas minhas palavras, nos meus olhares, nos sorrisos e nas minhas lágrimas. Pensei que te teria ao meu lado para todo o sempre. Acreditei que ainda tínhamos muito para viver. Mas a morte roubou-me a minha outra metade e hoje sou apenas parte do que um dia fui. Para sempre sentirei saudades tuas e recordarei com muito amor tudo que vivemos. Descansa em paz, meu anjo. Até um dia. Amo-te", afirmou.

