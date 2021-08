Sérgio Conceição usou a sua conta de Instagram esta segunda-feira, dia 9 de julho, para lamentar a morte de Sandro Lima, jovem de 24 anos que perdeu a vida na sequência de uma árdua batalha contra a leucemia.

Recordando o momento em que os dois se encontraram, o treinador do F.C. Porto afirmou: "No meu gabinete no Dragão tive o prazer de conhecer um rapaz com os verdadeiros valores Porto… Corajoso, lutador, determinado e com uma enorme paixão pelo FC Porto, pela família… pela vida! Abraço eterno".

