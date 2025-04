Kate Cassidy voltou a falar da morte de Liam Payne, desta vez no podcast 'On Purpose' de Jay Shetty, que foi para o ar na quarta-feira, dia 16 de abril, precisamente seis meses após a morte do artista.

Ao recordar a última vez que esteve com a estrela dos One Direction e a última conversa, Kate partilhou: "Isto traz-me uma mistura de dor e paz... Traz-me dor porque ainda não consigo acreditar que o dia em que saí da Argentina foi o último dia em que pude tocar no Liam, abraçá-lo, falar com ele, estar no mesmo espaço que ele."

"Mas isso também me traz paz porque foi um lindo último momento em que tivemos juntos", acrescentou.

Kate Cassidy, que estava com o músico na Argentina de férias mas teve de sair do país antes do artista, explicou que como o seu voo de regresso a casa era mais tarde, naquela manhã "tomaram juntos um pequeno-almoço maravilhoso" e foram "andar a cavalo". Antes de partir, lembra, tiveram uma "longa e sincera despedida".

"Lembro-me de estar sentada com ele lá, a falar sem parar, e a dizer ao Liam o quanto o amava. E ele riu, interrompeu-me e disse: 'Kate, vais perder o teu voo. O teu carro está na garagem. Estás a agir como se fosse a última vez que me vais ver'. Eu apenas me ri de volta e disse: 'Eu sei, estou a ser parva. Preciso de ir para o carro'", contou.

Agora, olhando para traz, Kate diz ser "muito assustador" pensar que esta foi a "última vez" que o viu. "De certa forma, acho que a forma como nos despedimos fez-me sentir muito abençoada, e daí vem esta paz... Não queria que tivesse sido diferente. Estou muito feliz por termos tido aquele último e lindo momento juntos", rematou.

