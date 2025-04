Liam Payne morreu no dia 16 de outubro do ano passado, depois de ter caído da varanda do quarto de um hotel em Buenos Aires, aos 31 anos. Esta quarta-feira, 16 de abril, fez seis meses que o artista morreu e a data não ficou esquecida.

No Instagram, a irmã do músico, Ruth Gibbins, escreveu um emotivo texto onde começa por dizer: "A minha cabeça ainda grita por ti."

"Todas as manhãs, ao acordar, sinto como se estivesse submersa, com falta de ar que nunca chega para me aliviar. Viver sem ti é impossível, por isso, por enquanto, só existo. Estou a aprender a rir ou a sorrir nas horas certas, mas é exaustivo quando tudo o que quero fazer é falar contigo", desabafou.

"Nos poucos momentos em que me permito sentir amor e não apenas perda, consigo sorrir de verdade ao lembrar-me de nós os dois, como no ano passado, quando chorávamos a rir ao tentarmos fazer algo que tínhamos visto no YouTube, mas as recordações são sempre tingidas de tristeza por ser injusto não podermos criar novas", partilhou.

"Às vezes consigo ouvir-te a rir de mim a andar por aí como a Whoopi Goldberg em 'Ghost', à tua procura em todos os lugares onde vou. Eu vejo-te, porém, apareces sempre de maneiras diferentes para me colocar de volta no caminho certo. Não consigo processar o que aconteceu e a finalidade disto, sabes que nunca vou parar de fazer tudo o que posso por ti. Sinto a tua falta", continuou.

"Amo-te mais do que estas palavras ou as minhas lágrimas são capazes de expressar, mas sei que sabes disso. Poor enquanto, vou encontrar-te nos meus sonhos", pode ainda ler-se na mesma mensagem.

