Kate Cassidy celebrou o seu 26.º aniversário com um aperto no coração. Pela primeira vez, a influencer comemorou a data sem o namorado, o cantor Liam Payne, que morreu em outubro do ano passado, aos 31 anos.

Kate Cassidy fez questão de assinalar a data publicação, e numa publicação que fez no Instagram não deixou de recordar Liam Payne.

Entre as imagens que publicou na rede social, a namorada do falecido cantor mostrou fotografias em que podemos ver Liam. "Grata por mais um ano e a refletir sobre a beleza dos 25 - é um capítulo que fará sempre parte de mim", escreveu na publicação. Veja na galeria todas as imagens que Kate juntou à partilha.