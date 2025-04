Kate Cassidy voltou a falar do falecido namorado Liam Payne, desta vez no podcast 'On Purpose', de Jay Shetty.

Além de ter recordado a última conversa que teve com a estrela dos One Direction, Kate Cassidy também se lembrou de como é que descobriu que o companheiro tinha morrido.

A influencer, de 26 anos, contou que estava sentada no sofá, na casa que dividia com o cantor, na Flórida, quando recebeu uma chamada de um dos amigos de Liam.

"Ele ligou-me e disse: 'O Liam está bem? Ouvi dizer que ele caiu de uma varanda", recordou Kate, que na altura pensou que o namorado tinha caído e apenas ficado magoado. Mas, de imediato, começou a fazer chamadas. Como ninguém atendia, ficou cada vez mais preocupada, no entanto, nunca pensou o pior.

Como não estava a ter respostas, conta, ligou de volta para o amigo a perguntar se tinha mais notícia. "Ele disse: 'A única atualização que ouvi é que o Liam... morreu'. Naquele momento, ainda não acreditava que fosse verdade. Simplesmente não fazia sentido, mas havia uma pequena parte de mim, lá no fundo, que pensava: por que alguém inventaria isto?", partilhou.

Depois, recorda, começou a suar, a andar de um lado para o outro pela casa enquanto o seu telemóvel começava a tocar, a receber chamadas e mensagens de "amigos, família" e até "pessoas com quem não falava há anos".

O amigo voltou depois a ligar para Kate para lhe dizer que Liam "já não estava entre nós" depois de ter caído da varanda de um hotel em Buenos Aires, em outubro do ano passado. "Não acreditava que fosse verdade. Só dizia 'não, não, não'... E perguntava se ele tinha a certeza, achava que ela só tinha partido algum osso, ou uma costela", relatou ainda, afirmando que quando 'caiu na realidade', "perdeu a cabeça".

Logo de seguida, a empregada - que tinha saído mais cedo naquele dia - foi até sua casa para dar apoio a Kate. "Correu para dentro de casa e abraçou-me, no chão, e dizia 'sinto muito'. Éramos só eu e ela, e ela foi um grande apoio, trouxe-me água e lenços de papel", disse.

