Desde que Liam Payne morreu que a namorada, Kate Cassidy, tem estado a explorar diferentes maneiras para manter a memória do artista neste momento de dor, como relata o Mirror.

A adaptar-se à vida sem o namorado, Kate está a ser "inundada com ofertas e oportunidades incríveis, e está a considerar todas as opções", como contou um amigo ao The Sun.

Mas não ficou por aqui e destacou que 'I'm A Celebrity' é "o único programa que ela adoraria fazer, mais do que qualquer outro". "Era o programa preferido dela e do Liam e eles falaram sobre o quanto ambos adorariam [participar]. Iria fazê-la sentir-se próxima de Liam", explicou.

De recordar que Liam Payne e Kate Cassidy começaram a namorar em 2022 e estiveram juntos até à morte do artista, em outubro do ano passado. O cantor morreu depois de ter caído da varanda do quarto de um hotel em Buenos Aires. Tinha 31 anos.

