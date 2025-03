Kate Cassidy voltou a dar uma entrevista depois da morte de Liam Payne, desta vez para um programa de televisão.

A influencer, de 25 anos, confessou que tem sido "muito difícil de aceitar" a perda do artista, que morreu no dia 16 de outubro do ano passado, aos 31 anos.

"Dou por mim a falar muito sobre ele no presente... Nem sinto a necessidade de me corrigir porque faz parte da minha caminhada de cura", explicou Kate Cassidy.

"Ainda estou a trabalhar para aceitar o facto de ele já não estar mais aqui, é difícil para mim referir-me a ele no passado", confessou de seguida no programa britânico 'Lorraine', esta quarta-feira, dia 5 de março.

"Quando me refiro a ele no passado, é como se me doesse mais. Nunca imaginei que iria falar dele no passado, é muito difícil de aceitar", acrescentou.

Kate Cassidy desabafou também que muitas vezes é "difícil sair da cama de manhã" e que nesta fase tem tido "dias melhores e dias piores".

"É muito difícil. Nunca perdi ninguém próximo antes, esta é a primeira vez que lido com algo assim e que passou por esta jornada de luto. Estou a tentar fazer o meu melhor. Tenho dias melhores, outros mais difíceis", destacou.

Recorde-se que Liam Payne morreu após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires. Tinha 31 anos.

