Liam Payne morreu há seis meses e a irmã, Ruth Gibbins, recorreu à sua página de Instagram para partilhar uma emotiva mensagem onde recorda o cantor.

Um texto cheio de saudade e com desabafos difíceis nesta fase de luto que recebeu várias reações.

Leia Também: Irmã de Liam Payne presta homenagem ao artista 6 meses após a sua morte

De acordo com o Daily Mail, entre as manifestações que surgiram depois da partilha de Ruth, destacam-se as mensagens de familiares dos restantes artistas da banda One Direction, da qual Liam Payne fez parte.

O irmão de Niall Horan, Greg, escreveu: "Muito amor, Ruth, para vocês todos. Vamos vos ter sempre no nosso pensamento. Éramos cinco famílias e tornamo-nos numa só família. Estamos todos aqui para vocês."

As irmãs de Louis Tomlinson - a influencer Lottie e as gémeas Phoebe e Daisy - também mostraram o seu apoio. "Tu és forte", disse Lottie. "Envio muito amor", reagiu Phoebe. "Envio amor e abraços", pode ler-se no comentário de Daisy.

De recordar que Liam Payne morreu no dia 16 de outubro do ano passado, aos 31 anos, depois de cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Leia Também: Namorada de Liam Payne recorda última conversa com o cantor