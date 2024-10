Uma das irmãs mais velhas de Liam Payne, Ruth Gibbins, quebrou o silêncio na sua página de Instagram, este sábado, dia 19 de outubro.

"Não acredito que isto esteja a acontecer. Muitas vezes abri o meu coração publicamente com orgulho no Liam, mas nunca falei muito sobre a vida como sua irmã. O Liam era o meu melhor amigo. Ninguém jamais conseguiu fazer-me rir tanto quanto ele", começou por escrever num emotivo texto.

"Ele mudou-se quando tinha 17 anos para perseguir os seus sonhos. Foi isso que me forçou a passar finalmente no teste de condução durante as semanas das galas ao vivo do 'The X Factor', porque não conseguia suportar a ideia de não poder chegar até ele. Conduzia regularmente para tomar chá com ele quando terminava o trabalho", contou, acrescentando também que "amava ir buscá-lo ao trabalho quando tudo começou, especialmente depois dos espetáculos".

"O Liam amava os One Direction, ele amava os seus irmãos e conversávamos muito sobre isso. Ele tocava música após música que já tinham sido gravadas, mas nunca usadas, e nós fazíamos um mini concerto dos One Direction", partilhou ainda.

Falando da relação com o irmão, Ruth Gibbins destacou que o cantor "sabia que podia ligar para ela a qualquer hora", e que "iria sempre buscá-lo se ele precisasse de voltar para casa".

A irmã de Liam Payne lembrou que sempre que se despediam numa chamada, o artista dizia que a "amava", realçando também que o cantor tinha "música nas veias" e que nasceu para o espetáculo.

"Liam, o meu cérebro está a lutar para entender o que está a acontecer e não percebo para onde foste. Só quero conduzir até tua casa, entrar no meio da música alta e encontrar-te sentado a escrever uma música", desabafou.

"Não sinto que este mundo tenha sido bom o suficiente ou gentil contigo e, muitas vezes, nos últimos anos, tiveste que te esforçar muito para superar tudo o que estava a ser direcionado a ti. Só querias ser amado e fazer as pessoas felizes com a tua música. Nunca acreditaste que eras bom o suficiente, espero que possas ver esta demonstração de amor que nunca recebeste no teu tempo. Obrigada por mudares a minha vida, obrigada pelas memórias incríveis, obrigada por seres o melhor irmão e amigo que já tive", pode ainda ler-se na mesma publicação de Ruth Gibbins.

Antes de terminar, a irmã de Liam prometeu "cuidar de Bear", o filho de sete anos do cantor, e garantir que o menino "saberá sempre o quão incrível era o seu pai e o quanto o adorava".

Veja a publicação na íntegra:

De recordar que Liam Payne morreu no dia 16 de outubro depois de cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Tinha 31 anos.