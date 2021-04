Inês de Góis, namorada de José Carlos Pereira, partilhou esta terça-feira com os seus seguidores do Instagram um vídeo onde exibe com orgulho o seu corpo pós-parto.

"Já me sinto melhor e quase sem dores. O resto não interessa nada. O resto irá ao lugar a seu tempo", desabafa Inês nas imagens, captadas cinco dias depois de ter sido mãe pela primeira vez através de um parto por cesariana.

"Tenho orgulho no corpo pós-parto pois trabalhou durante nove meses para me dar um bebé saudável que é só o que peço", reforça ainda a mãe do pequeno Tomás.

O filho de Inês e Zeca, recorde-se, vem juntar-se ao primeiro rebento do ator - Salvador, de quatro anos, resultado da relação com Liliana Aguiar.

