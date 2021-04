José Carlos Pereira foi pai pela segunda vez no passado dia 1 de abril. Tomás, fruto da relação com Inês de Góis, veio trazer nova alegria à vida do ator.

Depois de revelar uma nova fotografia onde mostra o rosto do bebé ao colo da mãe, Zeca partilhou agora com os seguidores aquela que é a primeira imagem dos dois filhos juntos.

Salvador, de quatro anos, resultado do namoro entretanto terminado com Liliana Aguiar, mostrou-se de sorriso rasgado ao conhecer o irmão.

"All together now [todos juntos agora]. Boa noite e boa semana a todos", pode ler-se na legenda do amoroso registo.

Leia Também: José Carlos Pereira mostra nova foto do bebé. "Nossa bolha de amor"