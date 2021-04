Foi com uma publicação feita no perfil da sua página de Instagram que José Carlos Pereira anunciou a chegada do segundo filho, o pequeno Tomás, que nasceu às 00h01 do dia 1 de abril.

E horas depois de destacar a grande novidade, o ator e a namorada voltaram a falar aos fãs sobre o bebé, nas stories da mesma rede social, aproveitando o momento para agradecer todo o carinho que estão a receber.

"Estamos na nossa bolha de amor mas agradecemos todas as mensagens de carinho", começa por escrever Inês de Góis numa nova fotografia do bebé.

Na mesma imagem, que foi depois partilhada por Zeca, o casal conta ainda que o menino nasceu de cesariana com 4.070kg.

[Tomás]© Instagram_josecarlospereiraoficial

Recorde-se que Tomás é fruto da relação de José Carlos Pereira com Inês Góis. O ator e médico é também pai de Salvador, de quatro anos, da relação anterior com Liliana Aguiar.

Leia Também: José Carlos Pereira continua focado nas duas profissões: ator e médico