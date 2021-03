José Carlos Pereira continua focado nas duas profissões que ocupa. Além de dar continuidade à carreira de ator, está também a cumprir funções como médico.

No Instagram, José Carlos Pereira faz questão de destacar estes momentos, como aconteceu esta quinta-feira, 25 de março.

Além de ter destacado na rede social imagem da nova novela da TVI, 'Feste é Festa', mostrou-se ainda no seu consultório. "Mais um dia inteiro de consultas e tratamentos", disse nesta última partilha.

Além de se dividir entre as duas profissões, o ator prepara-se ainda para ser pai pela segunda vez. O bebé, que nasce fruto da relação com Inês de Góis, vem juntar-se a Salvador, de quatro anos, do relacionamento passado com Liliana Aguiar.

