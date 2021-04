Este dia ficará para sempre marcado na vida de José Carlos Pereira. Já nasceu o segundo filho do ator e médico, conforme o próprio revelou nas respetivas redes sociais. Para tal publicou uma fotografia onde surge com o bebé ao colo, revelando-se imensamente grato na mensagem que deixou.

"Obrigado Inês e Obrigado Deus por me darem o privilégio de voltar a sentir este amor.

O Tomás nasceu às 00:01 de dia 1 de abril.

Neste dia das mentiras está será a verdade mais maravilhosa de todas, e celebrarei este dia todos os anos da minha vida, e da tua.

Sê bem vindo meu filho. Que o mundo te receba em paz", afirmou.

Tomás nasceu da atual relação do artista com a companheira Inês Góis. Recorde-se que José Carlos é ainda pai de Salvador, fruto do anterior relacionamento com Liliana Aguiar.

