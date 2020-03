Para os fãs de Dillaz, este Dia do Pai foi assinalado com o mais simbólico dos registos.

A namorada, Andrea Bravo, deu a conhecer a primeira fotografia do rapper com a filha recém-nascida. Um momento adorável que fez acompanhar de palavras de amor e admiração.

"Feliz Dia do Pai ao melhor pai do mundo, meu amor. Que passemos lado a lado mais uns 100 dias do Dia do Pai que certamente serão diferentes deste, e parabéns à nossa filhota que faz hoje dois meses", escreveu.

