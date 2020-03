Já foram muitas as figuras públicas que recorreram às redes sociais para assinalar o Dia do Pai, esta quinta-feira, 19 de março. Entre as muitas publicações destaca-se a mensagem de Jessica Athayde, que publicou na sua página do Instagram uma fotografia de Diogo Amaral com o filho.

Sendo a primeira vez que o ator celebra a data na companhia do filho mais novo, Oliver, Jessica não deixou de dedicar este dia ao ex-companheiro, com quem mantém uma boa relação.

"Feliz Dia do Pai", escreveu na legenda de um retrato amoroso de Diogo com o bebé ao colo.

Recorde-se que o ator é ainda pai de Mateus, fruto da relação anterior com Vera Kolodzig.

