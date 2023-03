A tragédia que levou à morte de Jefferson Machado, de apenas 27 anos, ainda não teve fim.

O cantor sertanejo não resistiu a um grave acidente de viação ocorrido a 30 de janeiro e em estado grave ficou a namorada, Maiara Datsch, da mesma idade.

A jovem tem estado internada e recentemente, no Instagram, a irmã de Maiara revelou detalhes sobre o estado de saúde da mesma.

"Agradecemos por todas as orações que fizeram pela Maiara. Ontem, a nossa menina guerreira veio para casa. Ela ainda não acordou, vai ser um processo lento e [será] necessário paciência. Por isso pedimos que ainda orem por ela. As orações estão sendo recebidas com muita fé, com uma melhora incrível", escreveu Marieli, citada pela revista Quem.

