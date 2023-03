Sara Veloso falou abertamente sobre o qual tem vindo a refletir cada vez mais. A namorada de Ricardo Martins Pereira, que ficou conhecido como 'O Arrumadinho', confessou que não tem o desejo de ser mãe, contudo, receia que o que sente venha a mudar no futuro e que então seja tarde demais.

"Quando era miúda acreditava que um dia iria ser mãe, tal como todas as mulheres referência que eu tinha ao meu redor, e parecia-me ser o ciclo natural da vida. Gosto de crianças (vá, gosto de brincar com elas uma hora e depois devolvo-as aos respetivos progenitores), acho que tenho jeitinho, mas… não sinto particular vontade de ser mãe. Pelo menos ainda não senti. E talvez nunca irei sentir. E isso faz com que eu me comece a sentir diferente das outras mulheres. Não inferior, não superior, mas diferente da maioria", assegura.

"Gosto tanto da minha vida tal como ela é. Gosto da liberdade de ser o que me apetecer ser. Gosto de não ter compromissos, de não ter responsabilidades, de viver no limite, de não me sentir aprisionada, limitada, contrariada. E a ideia que tenho da maternidade é tudo o contrário disto. Quando penso na maternidade não sinto qualquer felicidade, curiosidade, vontade ou sentido de plenitude e realização. Sinto-o apenas como algo entediante, aborrecido, limitador", confessa.

"Até aqui tudo certo. Dir-me-ão que não temos todas de querer ser mães e que devo aceitar com naturalidade que não quero ser mãe. E eu estou totalmente de acordo. Esta questão só vira um problema com o 'avançar' da idade. Hoje não quero ser mãe seguramente, e amanhã? E se eu um dia quiser ser e já não puder? Será que me vou arrepender de não ter sido?", questiona em tom de reflexão

"Não sinto qualquer pressão social ou familiar para pensar no tema, até porque sou muito individualista e não me inquieta muito o que os outros pensam. O que ando a sentir nos últimos tempos é a pressão da idade, a necessidade de tomar uma posição sobre o assunto hoje. Agora! Para me serenar, o que penso é o seguinte: se eu quisesse ser mãe eu saberia, não saber já é uma resposta, e não posso decidir ser mãe hoje só porque acho que no futuro me posso arrepender de não ter sido", completa.

