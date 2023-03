Bruce Willis e Emma Heming Willis conheceram-se em 2007. Um ano depois, a modelo juntou-se ao ator para a estreia do filme 'Flawless', em 2008.

Na altura, a ex-mulher de Bruce, Demi Moore - com quem esteve casado entre 1987 e 2000 - e uma das filhas de ambos, Tallulah Willis, também estiveram presentes no evento. O ex-casal tem ainda em comum Rumer Willis e Scout Willis.

Após dois anos de namoro, o ex-anjo da Victoria's Secret e o ator de 'Pulp Fiction' deram o nó nas Ilhas Turcas e Caicos. Seis dias depois, recorda a Us Weekly, voltaram a casar em Beverly Hills numa cerimónia civil.

Em 2012 deram as boas-vindas à primeira filha em comum, Mabel, e dois amos depois nasceu a segunda, Evelyn.

Durante todos estes anos, Bruce e Emma mantiveram uma boa relação com as filhas mais velhas do ator e a ex-mulher. Aliás, quando o casal decidiu renovar os votos, no 10.º aniversário de casamento, Demi Moore esteve presente.

Uma história de amor que se mantém forte em todos os momentos, mesmo nos mais desafiantes, como têm sido estes últimos tempos. Bruce sofre de demência frontotemporal, diagnóstico que chegou depois da afasia, doença que o obrigou a deixar a carreira de ator.

Emma Heming Willis mantém-se ao lado do artista, mas não deixa de partilhar emotivos desabafos no Instagram, onde confessa que esta é uma etapa difícil.

Ainda esta semana, no dia em que completaram 14 anos de casamento, Emma contou que Bruce já não se lembrava desta data especial por causa da doença.

Um romance marcante que decidimos homenagear com as fotografias que 'provam' a união e a força do casal, na saúde e na doença. Veja a galeria.

