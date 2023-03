"É um daqueles dias em que sinto dor e tristeza. Mas o lado positivo ou o outro lado é que tenho muita sorte de ter o vosso apoio e amor que enviam para o meu marido e para a nossa família". Foi com estas palavras que a mulher de Bruce Willis, Emma Heming Willis, descreveu o emotivo vídeo que publicou no Instagram.

O ator completou 68 anos no domingo, dia 19 de março, o primeiro aniversário depois de ter sido noticiado que sofre de demência frontotemporal.

Emma não deixou passar a data em branco e confessou que que está a viver um momento difícil, tendo destacado que vê todas as mensagens que lhe têm sido enviadas e agradeceu todos os gestos que tem recebido.

No vídeo, a companheira do ator começa por dizer: "Então, hoje é o aniversário do meu marido e comecei a manhã a chorar".

"[...] Recebo mensagens ou as pessoas dizem: 'És tão forte. Não sei como é que consegues'. Eu não tenho escolha", afirmou, destacando que tem de se manter forte pelas filhas que têm em comum, Mabel, de 10 anos, e Evelyn, de oito.

"Tenho momentos de tristeza, todos os dias, luto todos os dias, e estou realmente a sentir isto hoje no aniversário dele", desabafou. Veja o vídeo na galeria.

Uma partilha que fez antes de dedicar uma carinhosa mensagem a Bruce. "Ele é puro amor. Ele é tão amado. E eu vou estar aqui a amá-lo sempre. Feliz aniversário, meu doce. O meu desejo de aniversário para o Bruce é que vocês continuem a mantê-lo nas vossas orações", disse numa outra publicação, que pode ver abaixo:

De recordar que o ator é ainda pai de Rumer, Scout, Tallulah, do casamento anterior com Demi Moore.

A família celebrou o aniversário de Bruce com uma festa onde estiveram presentes as filhas, Emma e a ex-mulher do ator, Demi. Leia Também: Aniversário de Bruce Willis celebrado em família (e com Demi Moore)