"Hoje celebro 14 anos de casamento com o maior amor da minha vida". Foi com estas palavras que Emma Heming Willis começou a publicação que fez na sua página de Instagram esta terça-feira, dia 21 de março.

A mulher de Bruce Willis voltou a partilhar um emotivo desabafo na rede social, destacando um carinhoso gesto de uma amiga e contando que o ator já nem se lembra desta data especial. De recordar que o artista foi diagnosticado com demência.

Emma Heming relatou que na véspera do aniversário de casamento contou a uma amiga que ia celebrar a data hoje, e recebeu depois uma mensagem da amiga, mais tarde, a dizer que deixou "uma coisinha" para si à sua porta.

"Foi este doce ramo de flores [que está na fotografia que acompanha a mensagem de Emma] com uma nota que dizia feliz aniversário, entre outras coisas. Isso fez-me pensar em como este tipo de 'ocasiões especiais' podem ser difíceis para os cuidadores", disse Emma.

"Quando normalmente a nossa cara-metade se lembraria desta data, agora o seu cérebro em mudança simplesmente não consegue. E é o que é", contou, referindo-se a Bruce Willis.

"Se conhecem alguém que está a cuidar de outra pessoa, não perguntem o que podem fazer, apenas façam. Este ato aleatório de bondade permanecerá comigo durante muito tempo", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e, horas depois, voltou a recorrer à sua página de Instagram para recordar a renovação dos votos quando celebrou 10 anos de casamento. Na altura estiveram presentes as filhas do ator e também a ex-mulher, Demi Moore.

"No nosso 10.º aniversário de casamento, decidimos renovar os votos no mesmo lugar em que dissemos 'sim' em 2009. Estou muito feliz por termos feito isto. Aproveite todas as oportunidades para se unir e celebrar com a família e amigos. Estes são os momentos e memórias que conseguimos manter durante toda a vida. E conseguimos manter estas memórias seguras e vivas para aqueles que podem não conseguir [recordar]", disse Emma na legenda do vídeo deste dia especial, que pode ver na galeria.

O ator e Emma são pais das pequenas Mabel, de dez anos, e Evelyn, de oito. Bruce é também pai de Rumer, de 34 anos, Scout, de 31, Tallulah, de 29, do casamento anterior com Demi Moore.

