Jared Leto esteve com os 30 Seconds to Mars em Lisboa na quarta-feira, dia 29 de maio, no Meo Arena, e no dia seguinte surpreendeu ao atuar no Terreiro do Paço, num concerto acústico improvisado.

Esta semana, na sua conta no Instagram, o artista partilhou um pequeno vídeo no qual mostra que além de dar concertos esteve também a fazer escalada na capital portuguesa, sem no entanto revelar o local exato onde praticou a atividade.

"Aqui o velho a aguentar-se e a mostrar às pessoas uma ou outra coisa", comenta o cantor no vídeo que pode ver na publicação abaixo.

