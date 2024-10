O músico Belito Campos é um dos primeiros amigos de Nuno da Silva a dar a cara para publicamente falar sobre a tentativa de homicídio que o antigo concorrente do 'Love on Top' terá cometido contra o filho mais novo, de cinco anos.

"Para mim foi um choque tremendo, porque eu era muito próximo do casal", começou por afirmar Belito em declarações à crónica criminal do programa 'Dois às 10', da TVI.

"Sempre senti o Nuno com um aspeto muito triste. Tive ocasião até de lhe perguntar no casamento se estava feliz e ele disse-me: 'há sempre espaços vazios'", recordou, descrevendo o amigo como "uma pessoa tímida, reservada e sobretudo com ausência de afetos".

O músico diz ainda que via o amigo como alguém que "se sentia abaixo dos outros" e atirou: "Está a fazer-se um julgamento em praça pública".

"Notava-se que o Nuno tinha alguma perturbação", afirmou, convicto contudo de que há versões mal contadas de todo o caso. "Há versões muito mal contadas. Provavelmente a Cynthia, muito brevemente, irá esclarecer e clarificar algumas situações mal contadas", referiu, esperançoso de que a mulher de Nuno da Silva venha a público contar a sua versão dos factos.

Belito conta que Nuno "terá contado num café que matou os filhos. No imaginário dele ele pensou que os filhos estivessem mortos". Sobre a tentativa de homicídio ao filho de cinco anos, quem terá dado comprimidos, para além de, alegadamente, o ter sufocado.

"Não acredito que ele tivesse essa intenção, conhecendo como o conheço, o Nuno, frágil como ele era... Há de facto aqui ausência de afetos, traumas do passado. Acredito piamente na história que ele conta", defendeu Belito, referindo-se à publicação que o antigo concorrente do 'Love on Top' partilhou nas redes sociais após o alegado crime e na qual conta ter sido abusado pelos avôs.

Na sua conta oficial de Instagram, Belito Campos partilhou igualmente um longo desabafo sobre o caso:

"Portugal está em choque com o que aconteceu no lar deste casal. Confesso que também estou incrédulo com este inesperado acontecimento pois ninguém previa que o Nuno poderia ter este surto. Conheci este casal dentro da Casa do 'Love on Top' e após o respetivo programa, convidei-os a estarem presentes em alguns dos meus concertos. Fui ao casamento deles em que estiveram presentes muitas figuras públicas e alguma comunicação social para brindar à felicidades aos noivos. Tudo era normal e pairava no ar muito amor do casal Nuno e Cynthia. O Nuno era e é um rapaz muito humilde, super educado, tímido e ausentava qualquer tipo de vedetismo ou vaidade. A Cynthia era e é o complemento do Nuno, pois tinha um comportamento exemplar de boa menina, boa companheira e boa esposa! Com isto, quero apenas demonstrar a minha solidariedade com este casal e com os filhos. Neste momento tão delicado em que as opiniões se dividem, nada mais posso dizer a não ser o seguinte: por vezes o ser humano é traído pelas contingências e dificuldades da vida. O cérebro do ser humano é como um computador que por vezes bloqueia e quando assim é... O passado de cada ser humano é sempre assombroso, sobretudo quando as más memórias se fazem sempre presentes! Sem querer desculpar os culpados... recorro àquilo que a disciplina de Direito menciona: enquanto o processo não transitar em julgado, aplica-se a presunção de inocência e em alguns casos o In Dubio Pro Reo. Esta é apenas a minha solidariedade para com um casal amigo de quem eu gosto muito".

Nuno da Silva, de 31 anos, foi colocado em prisão preventiva por homicídio na forma tentada, esta terça-feira, após ter sido acusado de ter tentado matar o filho de cinco anos, na Quinta do Conde, em Sesimbra, distrito de Setúbal.

