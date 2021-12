As últimas sessões de 2021 do musical 'Chicago', marcadas para 29 e 30 de dezembro, foram canceladas "devido a casos positivos de Covid-19 no elenco". A informação é confirmada pela produtora do espetáculo e partilhada pelos vários atores que dele fazem parte, entre os quais Inês Herédia.

A atriz publicou nas suas redes sociais um desabafo onde confessa que já o última espetáculo, realizado no domingo, no Porto, contou com várias baixas após alguns atores terem testado positivo.

"No domingo fizemos o espetáculo já com algumas baixas, e com alguma consciência de que podia ser o último. Talvez devêssemos levar isto desta pandemia perversa. Esta urgência em fazer como se pudesse não haver mais. Estamos há dois anos nisto e sinto que é a maior aprendizagem que estou a levar. É preciso estar em paz, sempre. Não sabemos como é amanhã. É preciso dizer às pessoas que gostamos delas e que nos preocupamos com elas. É preciso gerir energias e distribuí-las por quem realmente precisa e por quem amamos", declara.

Inês aproveitou ainda para tranquilizar os fãs a respeito do seu estado de saúde. "Por aqui estamos negativos, sem sintomas, com testagens diárias e com todos os cuidados há já algumas semanas. Agora é rezar para que esses cuidados tenham sido suficientes", realça.

Do elenco de 'Chicago' fazem parte vários nomes conhecidos, tais como Miguel Raposo, José Raposo ou Vanessa Silva.

