Filipa Torrinha Nunes recorreu esta terça-feira, dia 28, à sua conta oficial de Instagram para revelar aos fãs que está infetada com Covid-19.

"Era mais ou menos assim que me imaginava nesta fase final do ano. Em brilhos e acima de tudo a trabalhar. Mas a verdade é que passarei os próximos dias de pijama em casa. Isto porque, apesar de muitos cuidados e testes regulares, testei positivo à Covid-19 e sou assim a mais recente covidada deste país", conta a psicóloga, conhecida do público por ter feito parte do leque de comentadores do programa 'Passadeira Vermelha'.

"Estou bem, sem sintomas, conto ter autorização para sair em breve mas até lá estarei por casa a dar consultas online e a torcer para que tudo passe rápido", assegura, mostrando-se confiante na sua rápida recuperação.

"A vida presenteia-nos com todo o tipo de acontecimentos e, dependendo da nossa perspetiva, podemos sempre utilizar o que nos acontece a nosso favor traduzindo-se numa oportunidade de evolução", termina.

