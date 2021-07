Susana Dias Ramos e Flávio Furtado manifestaram-se esta segunda-feira no diário da tarde de 'O Amor Acontece' contra as opiniões e críticas que algumas participantes do sexo feminino têm feito relativamente aos homens.

"A maior parte das mulheres [neste programa] tem feito uma coisa que se fossem os homens a fazer eram logo apontados pelas associações de feministas. Um homem que dissesse: é gorda demais para mim, é alta demais para mim, é bronzeada demais para mim, seria xenófobo, racista", começa por lamentar Flávio Furtado.

Susana Dias Ramos concordou com as palavras do amigo e confessou ter sido "atacada" por já ter defendido esta mesma posição no programa 'Dois às 10'.

"Hoje de manhã disse isso e já fui vastamente atacada pelas feministas deste país. Terminei o 'Dois às 10' e tinha 723 mensagens no Instagram de mulheres indignadas com o que eu estou a fazer com as mulheres", começa por lamentar.

"Vou repetir exatamente o que eu disse de manhã: quando os homens começarem a dizer as mesmas coisas das mulheres que as mulheres andam a dizer dos homens, eu vou chamar-lhes machistas... mas também tenho de dizer que o que elas estão a fazer é errado. Nem as mulheres devem ouvir estas coisas, nem os homens", defende, por fim.

