Marta Silva, mulher do músico dos Santamaria, deu a sua primeira entrevista após a morte do companheiro. A mesma esteve à conversa com Júlia Pinheiro, conforme a apresentadora da SIC destacou nas redes sociais.

"A notícia da morte de Tony Lemos, fundador da banda ‘Santamaria’, foi recebida com grande com choque e consternação. Marta Silva, a companheira do músico, que à data estava grávida de cinco meses, fala pela primeira vez no programa ‘Júlia’", é referido na legenda de uma publicação no Instagram.

Num vídeo que mostra um pouco da conversa, Marta recorda o dia em que soube que Tony Lemos tinha morrido.

"Foi a tia que me ligou", afirma, notando que apesar de não lhe terem dito o que se passou, esta percebeu de imediato que tinha acontecido o "pior".

"Quando nós chegamos lá já tinham psicólogas à nossa espera. Ela disse-me para entender que uma pessoa que faz isto quer acabar com a dor e a ideia dele era acabar com essa dor", reflete.

Recorde-se que Tony Lemos morreu aos 48 anos, a 13 de outubro de 2020. O artista tinha três filhos. A mais nova, a pequena Alice, de quem Marta estava grávida à época, nasceu em fevereiro de 2021.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535