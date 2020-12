Quase um ano depois de ter perdido o marido, Kobe Bryant, de 41 anos, e a filha, Gianna, de 13, num trágico acidente de helicóptero, Vanessa Bryant refletiu sobre as memórias do passado Natal, uma vez que este foi o primeiro ano em que o passou sem a família completa.

Na sua conta de Instagram, na sexta-feira, dia 25, Vanessa partilhou uma fotografia antiga em forma de homenagem na qual a família surge toda reunida.

Para além disso, presenteou igualmente os seguidores com um retrato atual onde posa com as filhas - Natalia, de 17 anos, Bianka, de quatro, e Capri, de um.

"Sempre juntos, nunca separados, para sempre juntos nos nossos corações", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que Kobe e Vanessa eram casados desde 2001.

