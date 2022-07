Haris Seferovic não foi o único a despedir-se do Benfica numa publicação feito no Instagram. A mulher do jogador, Amina Seferovic, também quis deixar uma mensagem na rede social, onde além de dizer adeus ao clube das águias, também fala do país que a acolhe nestes últimos tempos.

"Este clube, esta cidade e este país vão ter sempre um lugar muito especial nos nossos corações. Todas as maiores bênçãos da nossa vida aconteceram aqui. Casámo-nos cá, tornámo-nos pais aqui, os nossos dois filhos nasceram cá, ganhámos títulos e troféus aqui", começou por dizer.

"Obrigado a este país e à cidade por nos ter dado uma casa durante os últimos cinco anos. Obrigado às suas lindas pessoas, por nos terem sempre feito sentir bem-vindos. Obrigado a todas as maravilhosas pessoas que conhecemos ao longo destes anos, que nos ajudaram no nosso período cá, que celebraram connosco, que simplesmente fizeram com que este período fosse ainda mais especial", acrescentou.

"A todo o clube, a todos os benfiquistas e amigos que fizemos. Obrigado pelas memórias inesquecíveis, dentro e fora da Luz, que levaremos sempre connosco", continuou, mostrando-se também "entusiasmada com a nova aventura".

De referir que Haris Seferovic foi emprestado pelo Benfica ao Galatasaray, mas o contrato inclui uma opção de compra. O valor da mesma não foi revelado.