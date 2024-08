Não contente com a saída de João Neves do Benfica, Pedro Ribeiro fez questão de se manifestar publicamente.

"A triste venda de João Neves, por cerca de metade da cláusula de rescisão (na altura anunciada com a costumeira bazófia) é mais um sintoma do desnorte, da incompetência e da falta de coragem de fazer, simplesmente, a coisa certa, entre o Seixal e a Luz: Não o insultar dando-o por adquirido, 'como é do Benfica fica de qualquer maneira'. Não", começou por escrever.

"Este miúdo, formado no clube de onde não queria sair já, devia ter visto o seu ordenado aumentado, ele que ganhava 16 vezes menos do que o mais bem pago do plantel e nunca criou problemas, e torná-lo capitão da equipa do seu coração. Simples", comentou.

"Ao mesmo tempo, o clube agradecia a veteranos campeões do mundo pelos seus serviços, adios muchachos, gracias por todo, e abria uma nova página. Está o Benfica tão desesperado que vende por 60 (depois das comissões quanto fica no clube? 40, 50?) milhões um jogador com uma cláusula de 120?", questionou.

"Tratassem de encontrar no plantel jogadores não essenciais e fizessem os mesmos 50 milhões com vários desses que ou não querem saber do Benfica ou nada acrescentam à equipa ou as duas coisas. Manter este miúdo especial pelo menos mais um ano era simples. Tinha contrato e uma cláusula. Ia acabar por valer a pena, desportivamente e num negócio futuro", acrescentou.

"E mostrava uma matriz benfiquista na gestão do clube. Personalidade, estratégia, liderança, coragem. À Benfica", continuou.

"Claro que dava mais trabalho do que esta venda fácil, comemorada justamente em Paris. Um jogador desta qualidade por este preço? Quando tinha a tal cláusula? Ou la la, c’est magnifique! Agora virá de novo o discurso do 'fizemos tudo para manter o jogador mas era muito dinheiro' tentando queimar o miúdo junto da nação benfiquista e sair a jogar airosamente de mais este disparate. O costume", escreveu ainda.

"Obrigado João. Boa sorte em Paris. Desculpa lá. Merecias mais. A ironia é que se arranjares uma lesão no PSG, tens boas hipóteses de voltar, como é bom de ver. (Nada conta o Renato Sanches, que adoro, atenção, mas é a direção só a pensar em eleições, de novo) Allez, miúdo da camisola por dentro dos calções, vais dominar. Foi um prazer e uma honra ver-te de águia ao peito", rematou.