"Aos heróis anónimos". Foi com estas palavras que Pedro Ribeiro começou a publicação que fez no Instagram, onde partilha a sua revolta com as condições no aeroporto de Lisboa e mostra apoio a funcionários.

"Aqueles que asseguram que a máquina dos serviços públicos não gripa de vez. E que, face aos justos protestos de quem tem uma hora de fila no controlo de passaportes de um aeroporto, porque em 16 guincheis há dois a funcionar, reage com educação e poder de encaixe. E acrescenta, resignada mas sempre com um exemplar profissionalismo: 'Percebo perfeitamente a sua irritação. E olhe que eu nem era suposto estar aqui'", disse.

"A porta que aqui se vê, é a do guichet onde esta agente da PSP é um exemplo de como, no caos que é hoje o Aeroporto Humberto Delgado, há profissionais exemplares, abnegados, que evitam o colapso total, um dia de caos de cada vez", acrescentou.

"Como é que o maior aeroporto do país está neste estado, que envergonha qualquer cidadão que paga os seus impostos e vê gente em cadeira de rodas, ou com bebés ao colo, algumas com muitas horas de voo, tudo exausto e leva com este número. Sexta à tarde, dois guichets a funcionar, em 16", escreveu, por fim.

