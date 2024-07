Foi em conversa com Lorraine Candy e Trish Halpin no podcast 'Postcards from Midlife' que a mulher de Gordon Ramsay, Tana Ramsay, recordou uma fase difícil que continua muito presente na sua memória.

A mulher do famoso chef, de 49 anos, sofreu um aborto espontâneo às 20 semanas de gestação em 2016, antes de o casal dar as boas-vindas aos filhos Oscar, de cinco anos, e Jesse, de oito meses.

Tana confessou que "ainda sente culpa" e que "sofre muito", acrescentando que há dias em que está "bem", mas nem sempre.

"Outros dias, por algum motivo, seja porque estou muito cansada ou porque alguma coisa me deixa nervosa, posso ter um dia em que me sinto muito emotiva", desabafou. "Nunca esperamos segurar um bebé sabendo que ele não vai durar mais do que uma hora. Isso será algo que nunca, nunca vou conseguir superar", disse, cita o Daily Mail.

O casal, recorde-se, tem em comum os filhos Megan, de 26 anos, os gémeos Holly e Jack, de 24, Titty, de 22, Oscar e Jesse. Rocky foi o filho que perderam há oito anos.

"Até o Oscar, agora ele fala sobre o Rocky, o irmão que está no céu ou a sua estrela. E ele diz coisas como: 'Não gosto de ele estar lá. Porque é que ele não pode vir para aqui?'", contou a mamã.

"Um dos momentos mais difíceis, na verdade, foi depois de ter tido o Oscar, ele devia ter umas três semanas. Tive um dia em que me senti tão emocionada. Acho que me sentia culpada porque estava muito feliz com o novo bebé", recordou.

Leia Também: Gordon Ramsay sofre acidente de bicicleta. Ferimentos são impressionantes