Uma mulher armada com uma faca tentou entrar na propriedade de Drake, no Canadá, esta terça-feira. O rapper estava em casa, como adiantam as fontes da polícia.

A referida pessoa confrontou o segurança que estava do lado de fora da habitação por volta das 16h50 [lora local], tendo sido depois levada pelas autoridades.

"A mulher adulta que estava com uma faca foi presa", adiantou uma fonte do Toronto Police Department ao The Sun. "Ela não conseguiu entrar na propriedade e não houve ferido", acrescentou, referindo que não se sabe qual o motivo que levou a mulher a deslocar-se até ao local.

De acordo com o Page Six, um repórter do Toronto Sun, um tablóide do Canadá, disse no Twitter que um guarda terá sido atingido durante o incidente.

Leia Também: Drake e Kim Kardashian envolveram-se? Há quem pense que sim