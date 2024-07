Drake não escapou às chuvas intensas que se fazem sentir em Toronto, no Canadá, mostrando a sua casa completamente inundada.

A partilha foi feita através de um vídeo no Instagram, no qual o conhecido rapper mostra as águas a atravessarem a porta e a chegarem à propriedade.

Desde então, o músico não deu mais novidades relativamente à situação.

Note-se que a mansão, com mais de quatro mil metros quadrados, foi idealizada por Drake e o arquiteto canadiano e designer de interiores Ferris Rafauli. Numa entrevista anterior, o artista referiu que o seu objetivo com a construção era que esta durasse pelo menos 100 anos.

Esta terça-feira, dia 16 de julho, Toronto foi afetado por chuvas torrenciais, com mais de 167 mil pessoas a ficarem sem eletricidade.

Leia Também: Sabe quem é a mulher que posa com Manuel Luís Goucha nesta fotografia?