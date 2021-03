Drake voltou a reacender os rumores relativos a um caso que, alegadamente, terá tido com Kim Kardashian. Em causa está uma das suas mais recentes músicas, conforme nota a imprensa internacional.

O rapper canadiano, de 34 anos, aparenta enviar a Kanye West, ex-marido de Kim, algumas indiretas em 'Wants and Needs'.

"Provavelmente devia ir ter com o Yeezy [Kanye West], preciso de Jesus, mas assim que começasse a confessar os meus pecados, ele não iria acreditar em nós", lê-se na referida música que está a dar que falar entre os internautas.

"Acho que o Drake teve um caso com a Kim", notou-se entre os vários comentários.

Será que Kim Kardashian e Drake chegaram realmente a envolver-se?

