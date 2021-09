Tânia Ribas de Oliveira resolveu responder a uma das questões que mais vezes lhe é colocada sobre a educação dos seus dois filhos: Tomás e Pedro.

"Muitas pessoas me perguntam se os meus filhos não se agarram a tablets e a telemóveis", conta a apresentadora, que num longo desabafo responde à questão e revela quais as rotinas que adotou ao lado do marido para contornar um dos desafios da educação nos dias de hoje.

"Ora bem: os meus filhos, são crianças como outras quaisquer. É claro que também jogam brawlstars e veem YouTube e TicToc, mas têm regras. Depois de jantar, têm o seu momento! São crianças do século XXI, com pais do século XX", garante.

"Sabemos que não podem ter a liberdade que tivemos (os tempos são outros), mas também sabemos que a vida que fica na memória do coração não se guarda num ecrã. Guardamos imagens, cheiros, abraços, aventuras e desafios. Não guardamos jogos e tretas. Sabemos disso", explica.

"É claro que a nossa vida, hoje em dia, não se coaduna com ar livre a toda a hora. Mas, sempre que é possível, saímos (é preciso chover torrencialmente o dia todo para não sairmos de casa, nem que seja por um bocado. A menos que seja um sábado ou domingo de inverno à lareira). E é bom ouvi-los pedir para ir ao skatepark, ou ir ao jardim jogar à bola com os amigos ou subir às árvores", realça, frisando que "educar uma criança é o maior desafio dos pais, de longe".

"E acertamos umas vezes, falhamos tantas outras. Faz parte. Ralhar sem razão também acontece muitas vezes, pedimos desculpa, seguimos em frente e amanhã é outro dia. Fazemos o que podemos e nem sempre é perfeito. A vida também não é. E por isso é linda e desafiante, a cada amanhecer. Todos os dias renascemos. E Setembro pede renascimento. Façamos o nosso melhor. Já é tanto! Sem culpas. Há dias quase perfeitos. Há outros dias que não. Ainda bem", completa.

